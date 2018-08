Erwartet Cardi B (25) etwa schon wieder Nachwuchs? Seit der Geburt ihrer kleinen Tochter steht das Leben der Rapperin komplett Kopf: Erst Mitte Juli erblickte ihr erstes Kind Kulture Kiari das Licht der Welt. Die Musikerin hatte daraufhin mächtig mit dem Schlafmangel und der großen Verantwortung zu kämpfen. Doch nun scheint sie die schwerste Phase überstanden zu haben: Im Netz war sie zumindest wieder zu Scherzen aufgelegt – und witzelte sogar über ein weiteres Kind!

Vor einigen Tagen postete Cardi Bs Partner Offset (26) ein Promo-Pic auf seinem Instagram-Kanal, das ihn in Bademantel und Sneakers zeigt. Die Rapperin war von dem Schnappschuss des Vaters ihrer Tochter total begeistert und flirtete in den Kommentaren prompt mit ihm: "Mein Gott, Daddy! Du siehst ja umwerfend aus! Ich hoffe, du hast Kondome in deinem Geldbeutel. Obwohl, dafür ist es ja schon zu spät", scherzte die 25-Jährige. Viele Follower nahmen diese Worte zum Anlass, um über eine weitere Schwangerschaft des Musikerpaares zu spekulieren.

Cardi B und Offset haben sich zu den Babygerüchten bisher noch nicht geäußert. Die beiden sind bereits seit Anfang 2017 ein Paar. Wenige Monate später hielt der Hip-Hopper um die Hand seiner Liebsten an. Ganz spontan und vor allem abseits der Öffentlichkeit gaben sich die beiden schließlich im September das Jawort.

Getty Images Offset und Cardi B bei den BET Hip Hop Awards 2017

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images Cardi B, Musikerin

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de