Shirin Nikkhah-Shirazi ist mittlerweile kaum wiederzuerkennen! Die Zahnärztin wurde durch ihre Teilnahme bei der Abnehm-Show The Biggest Loser bekannt – seitdem inspiriert sie ihre Follower im Netz als Fitness-Influencerin. Nachdem bei der schönen Brünetten superviele Kilos purzelten, mussten kürzlich auch einige Zentimeter ihrer Haare dran glauben. Doch diese Veränderung hat ihr scheinbar noch nicht gereicht: Jetzt hat Shirin sich für eine strohblonde Mähne entschieden!

Ihren neuen Look teilte die kleine Powerfrau nun mit ihren Fans auf Instagram: Shirins bisher stets dunklen Haare erstrahlen jetzt in einem ziemlich hellen Blondton! Die User lieben ihren frischen neuen Style: "Wow! Das steht dir echt richtig gut, hätte ich gar nicht gedacht!","Total hübsch siehst du aus, klasse!", schreiben zwei begeisterte Follower in den Kommentaren.

Auch für ihren Body erntete Shirin kürzlich viele Komplimente: Unter einem Bikinifoto zeigten ihre Fans sich mächtig stolz, dass die ehemalige "The Biggest Loser"-Kandidatin mittlerweile ihr Traumgewicht erreicht hat! Wie findet ihr die neue Farbe? Stimmt ab!

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Finalistin Shirin im Juni 2018

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin im Mai 2018

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

