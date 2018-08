Reese Witherspoon (42) im Doppelpack? Das dürfte wohl der Wunschtraum vieler ihrer Fans sein. Klonen lassen hat sich die Schauspielerin zwar bisher noch nicht, aber ihre Tochter sieht ihr bereits zum Verwechseln ähnlich. Ava Phillippe (18) begleitete ihre berühmte Mutter schon zu zahlreichen Events und das Duo zog immer alle Blicke auf sich. Doch nun präsentiert sich Reese mit einem anderen Zwilling – wer ist wohl die Mystery-Frau?

Bei Instagram postete die Beauty ein Pic mit einer Blondine, die optisch ihre Schwester sein könnte. Tatsächlich handelt es sich bei der Dame allerdings um ihr Filmdouble. "Darf ich vorstellen, das ist Marilee! Sie war mein Double in fünf Filmen und hilft jetzt auch bei 'Big Little Lies' aus. Sehen wir uns nicht ähnlich?", schrieb Reese zu ihrem Post. Bei den Dreharbeiten für die zweite Staffel der Dramaserie scheint es für die Rolle der Hollywood-Schönheit wohl diesmal actionreicher herzugehen.

Die vermeintlichen Twins kennen sich übrigens schon viele Jahre. "Ich habe Marilee bei 'Natürlich Blond 2' getroffen und sie sah mir einfach so ähnlich [...] Also wurde sie mein Double", erklärte Reese in ihrer Instagram-Story. Ob ihre Ersatzfrau auch im lang ersehnten dritten Teil der Komödie einen Part übernehmen wird, haben die beiden nicht verraten.

180226A1/Bauer Griffin LLC Reese Witherspoon und Ava Phillippe bei der Premiere von "A Wrinkle in Time"

Adriana M. Barraza/WENN.com Reese Witherspoon in Beverly Hills, 2018

Valerie Macon/AFP/Getty Images Reese Witherspoon bei den 75. Golden Globe Awards

