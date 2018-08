Die Indizien verdichten sich! Seit Ende Juli spekulieren die Fans von Denise Kappès (28), ob die schwangere Ex-Bachelor-Kandidatin drei Monate nach der Trennung von ihrem Noch-Gatten Pascal neu verliebt sein könnte. Zunächst sprach die 28-Jährige von Schmetterlingen im Bauch, dann postete sie im Netz einen kurzen Clip, in dem sie mit einer unbekannten, männlichen Begleitung shoppen geht. Kein Wunder, dass ihre Follower nach diesen Hinweisen vor allem eine Sache interessiert: Ist die Bald-Mama wieder in festen Händen?

Diese Frage stellte ihr ein User diese Woche auf Instagram. Die Influencerin fackelte nicht lange und befriedigte die Neugier ihres Abonnenten – zumindest zum Teil: "Da gibt es jemanden, den ich bereits viele Jahre kenne und der mich sehr glücklich macht", antwortete sie. Mehr könne und wolle sie zu dem Thema aktuell jedoch nicht sagen.

Aber nicht nur Denise scheint nach dem Liebes-Aus ein neues Kapitel zu beginnen – auch ihr Verflossener Pascal scheint wieder nach vorne zu blicken. Der Berlin - Tag & Nacht-Star wird seit Kurzem immer wieder mit einer bestimmten brünetten Beauty gesehen. Trotz Trennung haben die Noch-Eheleute eine Sache gemeinsam: Beide schweigen bisher zu ihrem eventuellen neuen Liebes-Glück.

AEDT/WENN.com Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Instagram-Story

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit Lea Marie

