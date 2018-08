Allzu viel Zeit zum Trauern und Verarbeiten scheint er sich nicht genommen zu haben! Erst Anfang Juli gaben Liam Payne (24) und Cheryl Cole (35) bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen – und das nur knapp über ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Bear (1). Doch der Sänger scheint bereits neu vergeben zu sein: Paparazzi erwischten Liam Hand in Hand mit Model Cairo Dwek.

Die beiden sollen sich vor wenigen Wochen in einem Restaurant in Cannes kennengelernt haben. Schon Anfang des Monats berichtete Mirror von einer angeblichen Beziehung der beiden, jetzt scheint es auch den Fotobeweis zu geben. Der One Direction-Star und die 20-Jährige wurden während eines romantischen Trips am Comer See abgelichtet. Dabei schien Liam seine Finger einfach nicht von Cairo lassen zu können – und auch die scheute sich nicht, in einem verschmusten Moment beherzt an seinen Popo zu fassen, während sie ihm einen verträumten Blick zuwarf.

Ein Augenschmaus für die Fotografen – doch ein absoluter Graus für Liams Ex Cheryl? Wohl eher nicht. Die "Fight For This Love"-Interpretin soll selbst bereits jemand Neues an ihrer Seite haben – um wen es sich bei dem geheimnisvollen Mann handelt, sollen bisher aber nicht einmal ihre Freunde wissen. Liam geht da schon offener mit seiner neuen Liebschaft hausieren!

Jon Kopaloff/Getty Images Cairo Dwek, Model

Chris Jackson / Getty Images Liam Payne beim Commonwealth Day in London

WENN.com Cheryl Cole, Musikerin

