Pascal Kappés hat sein Social-Media-Profil nicht selbst gelöscht! Seit wenigen Stunden sind die Fans des Berlin - Tag & Nacht-Darstellers in Sorge: Von jetzt auf gleich war Pascals Instagram-Account von der Bildfläche verschwunden. Stattdessen tauchte unter dem Link eine Fehlermeldung auf: Besagte Seite sei entfernt worden. Ob der TV-Star selbst hinter der Löschaktion steckt oder er Opfer eines Hackers geworden ist, war nicht klar. Jetzt meldet sich Pascals vermeintlich neue Freundin zu Wort – und erklärt das Social-Media-Wirrwarr!

Mit Lea Marie zeigte sich Pascal in den vergangenen Wochen immer wieder. Nur kurz nach der Trennung von Denise (28) im Juni schien der werdende Papa privat wieder richtig glücklich zu sein. Wie Lea in ihrer Instagram-Story klar gestellt hat, wurde der BTN-Star tatsächlich Opfer fieser Cyber-Krimineller: "An alle, die mich darauf angesprochen haben: Nein, Pascal hat niemanden blockiert. Sein Instagram wurde gehackt. Er ist gerade dabei, das wieder hinzukriegen."

Offenbar waren einige Fans davon ausgegangen, von dem Model persönlich blockiert worden zu sein. Wenn man einem Nutzer die Ansicht seines Profil untersagt, wird die gleiche Fehlermeldung angezeigt wie die, die aktuell unter Pascals Link zu finden ist. Vor Kurzen war der Bald-Papa vermehrt mit hasserfüllten Kommentaren konfrontiert worden, weil er seine neue Liebe direkt öffentlich gemacht hatte.

Instagram / pascal.kappes Schauspieler Pascal Kappés und Lea Marie

Instagram / /pascal.kappes Pascal Kappés

Instagram / Pascal.kappes Pascal Kappés

