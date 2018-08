Was ist nur bei Pascal Kappés los? Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller macht gerade eine nicht ganz so einfache Zeit durch: Nach der Trennung im Juni von Noch-Ehefrau und Mutter seines ungeborenen Sohnes Denise (28) wird er von hasserfüllten Kommentaren seiner Fans nur so überhäuft. Und auch seine Ex hat kaum noch ein gutes Wort für ihren einstigen Partner übrig. Dennoch zeigt sich Pascal im Netz stets stark und scheint sogar wieder eine neue Freundin zu haben. Nun der Schock: Pascals größtes Social-Media-Profil ist spurlos von der Netz-Oberfläche verschwunden!

Wer aktuell versucht auf den Instagram-Account von Pascal zu gelangen, wird enttäuscht. Seit Kurzem ist unter dem Link nur eine Fehlermeldung zu finden, in der zu lesen ist: "Diese Seite ist leider nicht verfügbar. Entweder funktioniert der angeklickte Link nicht oder die Seite wurde entfernt." Hat Pascal vor lauter Hate-Nachrichten etwa sein eigenes Profil deaktiviert? Für den TV-Darsteller wäre das ein heftiger Schritt, schließlich sammelte er im Laufe seiner Karriere bereits über 145.000 Follower an! Vielen Abonnenten hatte es nicht gefallen, dass Pascal seine vermeintlich neue Liebe Lea Marie nach dem Beziehungs-Aus mit Denise direkt so öffentlich gezeigt hatte.

Eine andere Möglichkeit könnte aber auch sein, dass Pascals Profil einem Hacker in die Hände gefallen ist, der daraufhin den Account gelöscht hat. Unwahrscheinlich wäre das nicht: In der Vergangenheit kamen bereits mehrere deutsche TV-Gesichter mit einem Netzangriff in Berührung und wurden sogar um Geld erpresst! Bei so viel negativen Schwingungen, die aktuell in Pascals Insta-Kommentaren herrschen, wäre das durchaus denkbar. Aber was glaubt ihr: Hat Pascal sein Profil selbst gelöscht oder wurde er Opfer eines Hackers? Stimmt ab!

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und Lea Marie

Promiflash Pascal und Denise Kappès

WENN / Cinamon Red Pascal Kappés. Schauspieler

