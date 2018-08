Findet Michelle (gespielt von Franziska Benz, 29) bei Alles was zählt nun endlich ihr Liebesglück? Die Liste ihrer Verflossenen ist lang. Es gab die heiße Affäre mit Leo (gespielt von Julian Bayer, 30), die dramatische On-Off-Beziehung mit Ronny (gespielt von Bela Klentze, 30) und zuletzt das flüchtige Techtelmechtel mit Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 41), aber keines der Verhältnisse war bisher für die Ewigkeit bestimmt. Nun tritt mit Hausmeister Mo (gespielt von Tijan Njie) ein neuer Mann in das Leben der Eisprinzessin – ist er vielleicht ihr Mr. Right?

Gegenüber Promiflash plauderten die beiden Darsteller Franziska und Tijan nun über Paar-Potenzial ihrer Figuren. "Na ja, also wenn sie ihre Arbeit mal vernünftig macht und mich mal ein bisschen respektieren würde, den Mo, dann bestimmt", lautete die Einschätzung des Serien-Newcomers. "Ja, und wenn der Mo der Michelle mal sein Geheimnis verraten würde, dann vielleicht auch", erklärte die 29-Jährige. Doch bis dahin liegt wohl noch ein weiter Weg vor den zwei vermeintlichen Turteltauben. Es komme noch viel Drama auf sie zu, verriet Franziska weiter.

Trotzdem knistert es schon jetzt gewaltig zwischen der Eiskunstläuferin und dem Hottie. Besonders pikant war wohl der Moment, als Michelle ihren Boss nackt unter der Dusche erwischte. Und spätestens da waren sich die eingefleischten Serien-Fans einig: Die Chemie zwischen den beiden stimmt. In einer Umfrage gaben 86 Prozent der Promiflash-Leser an, dass die zwei super zusammenpassen würden (Stand: 15.08.2018, 11:00 Uhr). Nur 101 der 722 abgegebenen Stimmen würden die Liaison nicht befürworten.

Promiflash Franziska Benz und Tijan Njie

Instagram / la.francine Franziska Benz, AWZ-Schauspielerin

MG RTL D Tijan Njie und Franziska Benz am "Alles was zählt"-Set

