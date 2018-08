Edle Geburtstagssause! Victoria Swarovski feierte in der Nacht zum 16. August ihren 25. Geburtstag – und der halbrunde Ehrentag einer Kristall-Erbin will natürlich standesgemäß zelebriert werden. Zusammen mit ihrer gut gelaunten Party-Gesellschaft beging die Let's Dance-Moderatorin ihren großen Tag in einem Club und ließ via Social Media auch ihre Follower an dem Spektakel teilhaben. Um Mitternacht konnte sich Vici dann über eine ganz besondere B-Day-Überraschungen freuen: Unter einem Regen aus glitzerndem Konfetti wurden gleichzeitig mehrere Torten für die Jubilarin serviert!

In Vicis Instagram-Story bekamen die Fans noch mehr Details rund um die Feierlichkeiten der frischgebackenen 25-Jährigen zu sehen. So konnten sie auch schon mitverfolgen, wie sich ihr Idol auf die Party am Abend vorbereitet hat. Eine Maniküre, ein Work-out im Gym und eine gestylte Frisur durften da natürlich nicht fehlen. Bei genauerem Hinsehen war zudem zu erkennen, wer nach null Uhr Victorias (25) erster Gratulant war: Mit einem Küsschen wünschte ihr Mann Werner Mürz dem TV-Gesicht alles Gute.

Ein ganz besonderes Geschenk bekam die Sängerin derweil schon einige Stunden vor ihrem Geburtstag: Mit einer ausführlichen Fotostrecke ist sie in der aktuellen Ausgabe der türkischen Modezeitschrift Alem zu finden. Außerdem strahlt sie dem Betrachter auch vom Cover entgegen. Glücklich kommentierte sie die Fotostrecke auf Instagram: "Vielen Dank für das vorzeitige Geburtstagsgeschenk! Ich bin so stolz, auf dem Cover zu sein!"

Florian Ebener/Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2018

Getty Images / Daniel Perez Victoria Swarovski, Spanien 2017

Instagram / Victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

