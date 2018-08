Ist Sophia Wollersheim (30) wieder in festen Händen? Sechs Jahre war die gebürtige Berlinerin mit Bert Wollersheim (67) verheiratet. Im Jahr 2016 trennte sich das Paar jedoch einvernehmlich – und mittlerweile ist auch die Scheidung durch. Seither geht die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin offiziell als Single durchs Leben. Doch nun scheint sich an ihr Beziehungsstatus geändert zu haben: In ihrer Wahlheimat USA ging die TV-Blondine nun mit einem Unbekannten auf Tuchfühlung!

In einem Luxus-Hotel in Las Vegas wurde Sophia mit einem gut aussehenden Glatzenträger gesichtet. Das zeigen Schnappschüsse, die der Bild vorliegen: Sichtlich verschossen legt Sophia auf den Aufnahmen ihre manikürten Nägel auf die breiten Schultern ihres Begleiters und drückt ihm mit geschlossenen Augen und gespitzten Lippen einen Kuss auf den Mund. Am Ende verließen die beiden Turteltauben das Casino Händchen haltend und sichtlich entspannt. Wer der neue Mann an Sophias Seite ist, hat die 30-Jährige noch nicht verraten. Immerhin ist sie derzeit voll und ganz mit ihrem Umzug in den Promi Big Brother-Container beschäftigt.

Dafür wusste ihr Ex Bert mehr: "Sophia hat mir den Herrn – er kommt aus Los Angeles – bei einem Besuch in Düsseldorf in der Zigarren-Lounge des Breidenbacher Hofs als den Mann an ihrer Seite vorgestellt", erklärte der ebenfalls frisch verliebte Rotlichtkönig gegenüber der Zeitung. Den Segen des ehemaligen Friseurs haben die beiden auf alle Fälle schon mal: "Ich war wirklich angenehm überrascht, er macht einen sehr seriösen Eindruck auf mich. Ich bin sicher, dass er ihr guttut."

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim in Beverly Hills

Nicole Gehring/WENN Sophia und Bert Wollersheim im Gerichtsgebäude in Krefeld

