Ellen DeGeneres (60) und ihre Portia de Rossi (45) feiern zehn Jahre Ehe! Seit Beginn ihrer Beziehung 2004 gelten die Moderatorin und die Schauspielerin als absolutes Traumpaar. Nach vier Jahren Liebesglück konnten die Turteltauben dann einen großen Schritt wagen: Nur wenige Monate, nachdem das in Kalifornien gültige Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufgehoben worden war, gaben sich die beiden Frauen das Jawort – und zelebrieren nun ihren zehnten Jahrestag!

Auf ihren Instagram-Accounts erinnern die zwei an ihren besonderen Tag – und treiben ihren Fans mit einem romantischen Video Tränen in die Augen. Ganz emotional präsentiert der Clip die Eheschließung am 16. August 2008 im Haus der Moderatorin und ihrer Liebsten. Zu einer weiteren gemeinsamen Aufnahme in einem Freizeitpark schreibt Ellen: "Das Leben ist wie eine Achterbahn. Und ich bin froh, neben dir zu sitzen, Portia!"

Die Verbindung der Komikerin und der "Arrested Development"-Darstellerin ist nicht nur für das Paar etwas Besonderes: Da ihre Eheschließung nur kurz nach der Aufhebung des Verbots in Kalifornien erfolgte, galten die beiden als Vorreiterinnen der lesbischen Ehe und waren eines der ersten prominenten Pärchen, die den Schritt gewagt hatten. Dies verdeutlichte auch die Rede ihres Standesbeamten Wayne Dyer, die die Frauen im Netz teilten: "Heute machen wir einen großen Schritt in Richtung eines Ideals für uns alle. Wir haben endlich das Recht, unser Glück zu verfolgen!"

