Das Dutzend ist voll! Kurz vor dem Start der sechsten Staffel Promi Big Brother sind alle zwölf Teilnehmer bestätigt. Von einer Erotik-YouTuberin über eine Schauspielerin bis hin zu einem Sportler: Die diesjährigen Containerbewohner haben ganz unterschiedliche Hintergründe und Charaktere. Einige der Namen sind den Zuschauern derweil sicher eher ein Begriff als andere. Promiflash gibt einen kurzen Überblick über die Truppe und schätzt ihre Siegchancen ein!

Daniel Völz (33), Johannes Haller (30) und Chethrin Schulze (25) haben die Liebe in verschiedenen Kuppelshows gesucht. Daniel war Anfang des Jahres Der Bachelor, seine Beziehung mit Kristina Yantsen hielt jedoch nicht lange. Seither wurde es ruhiger um den Rosenverteiler. Johannes hat ebenfalls eine blumige Vergangenheit: Nach der Bachelorette ging es für den Segelfan vor wenigen Wochen zu Bachelor in Paradise. Der Mann vom Bodensee ist für seine lockeren "Mega"-Sprüche und seinen Charme bekannt. Chethrin tingelt hingegen von Format zu Format: Seit ihrer Curvy Supermodel-Zeit hat sie mehr als 20 Kilo verloren, im vergangenen Sommer war die Berlinerin dann bei Love Island auf Männerjagd. Sowohl mit Johannes als auch mit Daniel wurden ihr Flirts nachgesagt – der Gesprächsstoff ist damit wohl garantiert. Die Chancen, dass einer aus diesem Trio im Finale die Gewinnerprämie holen wird, stehen sicherlich ziemlich gut!

Cora Schumacher (41) passt in keine der bisher genannten Kategorien. Dafür kennt sich die Ex-Frau von Formel-1-Star Ralf (43) aber mit Geschwindigkeit aus – immerhin ist sie selbst eine Automobilrennfahrerin. 2015 hatte sie bei Let's Dance kein Glück und belegte mit Erich Klann (31) nur den vorletzten Rang. Ob sie ihre Konkurrenz bei "Promi Big Brother" überholen kann?

Silvia Wollny (53), Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) und Alphonso Williams (56) können unterdessen mit ihrer TV-Erfahrung punkten. Für Silvia dürfte das Leben auf engem Raum mit vielen Menschen keine Umstellung sein. Immerhin hat sie elf Kinder, deren Alltag schon von zahlreichen Kameras begleitet wurde. Fürst Heinz stellte sich derweil erst vor Kurzem einem Sozialexperiment und lebte von Hartz IV. Zudem zählen der wohlhabende Unternehmer und seine Noch-Ehefrau Andra zu den beliebtesten Goodbye Deutschland-Auswanderern. Alphonso ist dagegen der Entertainer der Gruppe: Mr. Bling Bling ist der älteste DSDS-Sieger überhaupt. Trotz einzigartiger Soulstimme blieb der musikalische Durchbruch bisher aber aus. Ob er seine Karriere durch den Auftritt im Container wieder ankurbeln kann?

Sophia Wollersheim (30) und Katja Krasavice (22) geizen normalerweise nicht mit ihren Reizen. Spätestens seit ihrer Ehe mit dem früheren Rotlichtkönig Bert (67) ist Sophia eine der schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Medienlandschaft. Inzwischen macht die Wahlamerikanerin vor allem mit ihren Schönheitsoperationen, wie ihrer Rippenentfernung für die XXS-Taille, von sich reden. Katja provoziert derweil gerne mit ihrer Freizügigkeit im Netz: Entsprechend ist ihre YouTube-Community immer bestens über ihre sexuellen Abenteuer informiert. Im Container könnten sich die Frauen nun von einer anderen, persönlicheren Seite zeigen und die Zuschauer damit von sich überzeugen.

Hellseher Mike Shiva (54), Leichtathlet Pascal Behrenbruch (33) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55) dürften es bei den Zuschauern am Anfang wohl am schwersten haben. Der Schweizer Mike hatte in seiner Heimat zwar schon zahlreiche Fernsehauftritte als Wahrsager – hierzulande allerdings noch nicht. Pascal bringt hingegen sicher den nötigen Biss und Ehrgeiz mit, um sich bis in die letzte PBB-Runde zu kämpfen: Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Zehnkämpfer und wurde 2012 sogar Europameister. Nicole war derweil mehrere Jahre bei Marienhof als Sandra Behrens zu sehen. Ob sie in der Sendung nun ihr wahres Gesicht zeigt oder wird sie weiter in ihrer Rolle bleiben?

MG RTL D Bachelor Daniel Völz in der letzten Nacht der Rosen

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Kandidatin 2017

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Wollersheim in Düsseldorf 2018

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch YouTuberin Katja Krasavice

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny, Reality-Star

Getty Images / Andreas Rentz Alphonso Williams bei DSDS

Facebook / Karl Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

Getty Images Cora Schumacher in der Nachtresidenz in Düsseldorf

SAT.1 / Willi Weber Mike Shiva beim Einzug in den "Promi Big Brother"-Container

Getty Images Pascal Behrenbruch, Leichtathlet

Hannes Magerstaedt/Getty Images Nicole Belstler-Boettcher bei einer Veranstaltung in München 2016



