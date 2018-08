Sexy Geburtstagsüberraschung von Katie Price (40)! Das Realitysternchen ist seit einigen Wochen mit ihrem Toyboy Kris Boyson zusammen und offenbar megahappy – größtenteils jedenfalls! Eine Sache soll der fünffachen Mutter das Liebesglück nämlich gehörig vermiesen: Sie findet ihre Vagina wohl nicht mehr jugendlich genug! Für Kris' anstehenden 30. Geburtstag hat sich Katie daher etwas ganz Besonderes überlegt. Sie will ihren Schatz mit einer brandneuen Designer-Vagina überraschen!

In ihrer Reality-Show My Crazy Life lässt die 40-Jährige diese Bombe selber platzen. Ihrer Mutter verrät sie, dass sie sich untenrum nach fünf Geburten einfach nicht mehr gefalle. "Es sind bald Sommerferien, ich brauche mal eine Veränderung", erklärte sie ihre Pläne. Ein Insider erzählte der Zeitung The Sun allerdings, dass ihre Vagina-Mission eigentlich einen ganz anderen Grund hat: "Katie scherzt schon immer darüber, sich eine Designer-Vagina machen zu lassen. Aber in letzter Zeit hat sie öfter drüber gesprochen – jetzt, wo sie einen Jüngeren datet. Sie meint, sie will es für ihn als Geschenk zum 30. Geburtstag machen lassen."

Dabei hatte Katie doch eigentlich vor nicht all zu langer Zeit noch geschworen, sich nie wieder unters Messer zu legen. Ob sie sich dieses kostspielige Geschenk für ihren Toyboy aber überhaupt leisten kann, ist sowieso fraglich. Immerhin soll sie zurzeit absolut pleite sein.

Instagram / Officialkatieprice Katie Price und Kris Boyson

Instagram / Krisboyson Katie Price und Kris Boyson

Instagram / Officialkatieprice Katie Price, Model

