In den vergangenen Wochen war es still um Johanna Klum (38) geworden. Erst im Juni wurde die Moderatorin zum zweiten Mal Mama, hielt ihre Fans mit putzigen Schnappschüssen und süßen Clips ihres Sohnemanns dennoch regelmäßig auf dem Laufenden. In letzter Zeit war es auf ihren Profilen hingegen ruhiger: Die Fans hatten sich bereits gewundert, warum seit zwei Wochen Funkstille herrscht. Nun ist Johanna zurück – und das mit einem ausführlichen Baby-Update!

"Sorry, dass es hier so ruhig war die letzten Tage. Mini-Klum und ich haben ein kleines Insta-Detox gebraucht", entschuldigte sich die 38-Jährige bei ihren Instagram-Fans. Als kleine Wiedergutmachung teilte sie einen goldigen Mama-Sohn-Schnappschuss und versah den Post mit ganz vielen News rund ums Baby: "Ich habe mein erstes, ganz bewusstes Lächeln von ihm geschenkt bekommen – und es gibt kaum was Schöneres." Außerdem sei ihr Spross zum allerersten Mal geflogen, habe sein Flugzeug-Debüt allerdings komplett verschlafen. Abschließend gab sie aber auch die nicht so schönen Erfahrungen preis: "Ich wurde zum ersten Mal angeschissen, aber so richtig."

Außerdem habe die frischgebackene Mama in letzter Zeit mit Milchstau zu kämpfen gehabt, versprach ihren Fans aber, sie jetzt wieder öfter an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Die User hatten allerdings vollstes Verständnis und fühlten mit Johanna mit: "Ohje, Milchstau... Hab nie gedacht, dass man von so etwas so fertig sein kann... Und es tat weh."

Instagram / johannaklum Johanna Klum, Moderatorin

Instagram / johannaklum Johanna Klum und ihr Baby beim Spaziergang

Instagram / johannaklum Johanna Klum und ihr Sohn

