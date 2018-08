Der Jo-Jo-Effekt ist seit Jahren ihr schlimmster Feind. Mariah Carey (48) hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Aber erst vor Kurzem präsentierte sie sich superschlank im Netz. So schmal hatte man die Sängerin schon lange nicht mehr gesehen. Knapp 20 Kilo soll sie abgespeckt haben. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen: Auf einem aktuellen Foto stellt die Musikerin ihre sexy Kurven nun zur Schau.

Momentan gönnt sich Mariah eine Auszeit von ihrer Las-Vegas-Show "The Butterfly Returns" und urlaubt zusammen mit ihrem Freund Bryan Tanaka (35) auf einer luxuriösen Yacht. Dabei macht sie eine ausgesprochen gute Figur: Eng an ihren muskulösen Boyfriend geschmiegt und in ein figurbetontes Maxikleid gehüllt, posiert sie für ein Foto, das sie vor wenigen Tagen auf Instagram postete. Lasziv schaut sie über den Rand ihrer Sonnenbrille. Eines ist damit wohl klar: Die 48-Jährige ist mächtig stolz auf ihren Körper. Auch auf dem Pic, auf dem sie im hautengen Taucheranzug an der Seite ihrer Tochter Monroe Cannon (7) in die Kamera strahlt, ist zu sehen, dass sich der Popstar einfach pudelwohl in seiner Haut fühlt.

Doch hinter diesem Traumbody steckt natürlich jede Menge hartes Training und vor allem eine strenge Diät. Nachdem sich Mariah – angeblich – ihren Magen verkleinern lassen hatte, stellte sie ihre Ernährung um und verzichtet seitdem auf Zucker. Was meint ihr: Wird sie ihr Gewicht dieses Mal dauerhaft halten können? Stimmt ab!

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit Töchterchen Monroe Cannon

Anzeige

Splash News Mariah Carey bei einem Auftritt im Juli 2017

Anzeige

Valerie Macon / AFP / Getty Images Mariah Carey bei den Golden Globe Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de