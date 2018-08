Gefährdet Sophia Wollersheim (30) bei Promi Big Brother ihr Baby? Das Realitysternchen ließ in der zweiten Folge der TV-Show eine riesige Bombe platzen: Sie ist schwanger! Damit hat sie nicht nur ihre Container-Kollegen, sondern auch die Zuschauer total überrascht. Immerhin lebt die Blondine in dem TV-Knast unter ziemlich krassen Bedingungen. Kein Bett, Kälte und wenig Essen – nicht gerade das perfekte Umfeld für eine Schwangere!

Dass Sophia unter dem Fernsehexperiment leidet, wird schnell klar. Auf der Baustelle, auf der sie zurzeit klarkommen muss, ist das luxuriöse Büffet der Villa-Kandidaten fast zum Greifen nah – und genau das ist für die 30-Jährige offenbar eine regelrechte Qual. Auf Sophias Hälfte des TV-Containers herrscht nämlich Zwangsdiät. Aber ist dieser Essensentzug etwa gefährlich für ihr Baby? Die Moderatoren Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47) gaben bereits Entwarnung. Sorgen machen soll man sich um Sophia nicht. Sie bekäme alle wichtigen Nährstoffe, die eine Schwangere braucht – nur auf kleine Leckereien muss sie dabei verzichten. Der Heißhunger ist allerdings nicht Sophias einziges Problem: Auf der Baustelle schläft sie auf dem Boden und dort wird es nachts bitterkalt. Minutenlang wälzte sie sich in der vergangenen Folge bibbernd in ihrem Schlafsack hin und her – erholsamen Schlaf konnte die werdende Mama sich so sicherlich nicht gönnen.

Selbst ihre Container-Mitbewohnerin Silvia Wollny (53), die zurzeit in der Villa wohnen darf, macht sich schon Sorgen um die Mädels in dem anderen Bereich. "Am liebsten würde ich jetzt sagen, lasst mich rüber und lasst die Kinder drüben schlafen", schlug sie vor. Als es dann aber darum ging tatsächlich einen Baustellen-Bewohner in die Villa einzuladen, hatte Sophia trotz Baby-News das Nachsehen. Stattdessen durfte sich Mike Shiva (54) über ein warmes Bett und leckeres Essen freuen!

SAT.1/Marc Rehbeck Sophia Vegas Wollersheim, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Wollersheim in Düsseldorf 2018

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

