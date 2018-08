Sie ist momentan solo unterwegs – die Rede ist von Herzogin Meghan (37), die jetzt tatsächlich ohne ihren Gatten Prinz Harry (33) nach Kanada geflogen sein soll. Seit der Hochzeit im Mai dieses Jahres gibt es das Paar eigentlich nur noch im royalen Doppelpack. Nun machte sich die einstige Schauspielerin offenbar alleine auf den Weg nach Toronto – doch was ist der Grund für diese überraschende Single-Reise?

Wie jetzt zahlreiche britische Medien berichten, habe der Trip eigentlich im Geheimen stattfinden sollen. Der Kensington Palace soll der entsprechenden Fluggesellschaft sogar schriftlich mitgeteilt haben, dass sich während der Reise niemand der Herzogin nähern dürfe, geschweige denn Fotos gestattet sind. So weit, so gut, aber warum verschlägt es die 37-Jährige in die kanadische Metropole? Meghan selbst hatte einige Jahre in Toronto gelebt, da sie dort für ihre Serie Suits vor der Kamera stand – auch heute leben noch viele Freunde und Vertraute dort, denen sie womöglich einen Besuch abstatten könnte.

Einige britische Medien bringen den Trip auch mit dem anhaltenden Vater-Tochter-Beef in Zusammenhang. Während die einen munkeln, Meghan würde anschließend für eine Aussprache zu ihrem Vater Thomas Markle (74) nach Mexiko fliegen, spekulieren andere, dass sie dem Schlagzeilentrubel in Europa einfach nur entfliehen wolle.

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Nelson Mandela Centenary Exhibition

Splash News Herzogin Meghan in London

Oli Scarff/AFP/Getty Images Herzogin Meghan beim Wimbledon-Finale der Frauen

