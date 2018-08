Süßer Geburtstagsgruß an Onkel Jesse! Acht Jahre lang standen John Stamos (55) und Jodie Sweetin (36) in der Show Full House gemeinsam vor der Kamera. Das ist mittlerweile allerdings schon über zwanzig Jahre her! Nach all den Jahren verstehen sich Jodie – die damals die kleine Stephanie gespielt hat – und ihr Serienonkel aber offenbar noch blendend. Zu Johns Geburtstag gratulierte Jodie mit einem süßen Throwback!

John feierte gerade seinen 55. B-Day. Zur Feier des Tages postete Jodie einen coolen Schnappschuss aus früheren Serienzeiten auf Instagram. In dem Pic hält ein blutjunger John die kleine Jodie auf dem Arm. Dazu schrieb die heutige Zweifach-Mama: "Herzlichen Glückwunsch Onkel J! Mensch, wir haben uns in den letzten über 30 Jahren eine Menge Erinnerungen geschaffen. Ich kann nicht glauben, dass du auf diesem Bild etwa zehn Jahre jünger bist, als ich gerade. Wir waren Babys!"

Auch das Geburtstagskind feierte seinen Ehrentag mit einem Throwback-Post. Johns Insta-Pic ist allerdings ein bisschen bizarr. Auf einem Jugendfoto hält John – mit nichts als einer Badehose bekleidet – einen großen Geburtstagskuchen und zieht dabei eine lustige Grimasse. Eine Erklärung für dieses seltsame Bild lieferte der TV-Beau allerdings nicht. Stattdessen schrieb er nur: "Als ich ein Junge war, hatte ich einen Traum. Vielen Dank für all die lieben Geburtstagsgrüße."

Instagram / jodiesweetin John Stamos und Jodie Sweetin

FayesVision/WENN John Stamos bei der Premiere von "Christopher Robin"

Instagram / johnstamos John Stamos

