Witzige Hosen-Panne bei Sebastian Fobe (33)! Der einstige Bachelorette-Anwärter ist für seinen coolen Style bekannt – die TV-Bekanntheit hat für jedes Event den passenden Look. Für ein professionelles Pferderennen in Hannover, bei welchem es wirklich auf einen schicken Style ankommt, schmiss sich Sebi am Sonntag auch wieder stilecht in einen maßgefertigten Anzug. Doch ein kleines Malheur versaute ihm den Look – und machte den Influencer zur Lachnummer unter seinen Freunden!

Denn Sebi bekleckerte sich auf dem Event mit Essen – und das hinterließ einen großen Fleck auf seiner Hose. Eine Bekannte des Hotties erbarmte sich schließlich dazu und entfernte den Patzer auf Knien aus Sebis Hose, wie der TV-Star in seiner Instagram-Story zeigte. Der Schmutz war zwar weg, doch der nasse Spot blieb. Und der wurde zum gefundenen Fressen für Sebis bekannte Freunde, die ihn auf das Event begleiteten. Rosenbruder Niklas Schröder (29) machte sich zum Beispiel in seiner Insta-Story mit Zoom auf Sebis Hose über seinen Kumpel lustig: "Na, zeig doch mal, was ist das da? Pipi in der Hose!"

Doch den einstigen Schnittblumenanwärter werden die kecken Sticheleien seines Kumpels nicht interessieren – schließlich nimmt sich Sebastian auch gerne mal selbst auf Social Media aufs Korn! Was sagt ihr zu Sebis Fleck-Fail? Stimmt ab!

