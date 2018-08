Nun ist es endlich so weit: Im Februar feierte die Tochter von Prinzessin Victoria (41) und ihr Gatte Prinz Daniel (44) ihren sechsten Geburtstag. Das bedeutet für Prinzessin Estelle (6) aber auch, dass sie bald die Schulbank drücken muss. Am Dienstag wird sie nun in einer Vorschulklasse an der Campus Manilla Schule in Stockholm eingeschult, worauf sie sich schon sehr freut. Estelle ist schon ganz gespannt auf ihre Schule, zu der ihre Eltern sie bringen werden – auch für sie ist der Besuch eine Premiere.

Estelle kommt noch nicht in die erste Klasse, sondern wird zunächst ein Jahr in die Vorschule auf dem Campus Manilla gehen. "Es ist eine Entscheidung, die das Kronprinzenpaar getroffen hat", erklärte Margareta Thorgren, Leiterin der Informationsabteilung des Königshofs, gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen. "Niemand in der königlichen Familie ist schon einmal dort gewesen, es ist eine relativ neue Schule", verriet sie weiter. Das ausgewählte private Bildungsinstituts wurde erst vor einigen Jahren gegründet und soll einen guten Ruf haben.

Zeitweise stand Estelles Einschulung allerdings auf der Kippe: Die begehrte Vorzeigeschule machte vor Kurzem negative Schlagzeilen. Laut Expressen gab es Unstimmigkeiten zwischen Schulleitung, Vorstand und Kollegium. Offenbar hat sich die Situation mittlerweile geklärt.

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Estelle in Stockholm, März 2018

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden

Andreas Rentz/Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria mit ihren Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar

