In der US-Erfolgsserie Gossip Girl eroberte Blake Lively (30) als stilsicheres It-Girl der New Yorker Upper East Side die Herzen ihrer Fans. Auch privat ist die Schauspielerin ein echtes Fashion-Vorbild. Aber sogar eine Modegöttin trifft mit ihren Outfits nicht immer jeden Geschmack. Mit ihrem aktuellen Styling versucht sie sich an ihrer ganz eigenen Interpretation von Rock 'n' Roll – und erntet dafür Spott und Häme!

Vergangenen Sonntag präsentierte sich Blake in dem extravaganten Nadelstreifen-Look, der an Elvis Presleys (✝42) berühmten weißen Bühnenanzug erinnert. Eine Hommage an die Musiklegende? Schließlich jährte sich am 16. August der Todestag des "King" zum 41. Mal. Das Outfit der mehrfachen "Teen Choice Award"-Gewinnerin fällt bei den meisten Fans allerdings durch. "Sie braucht dringend einen Spiegel und einen Stylisten!", schimpft ein User auf der Seite von Daily Mail.

Die Frau an der Seite von Ryan Reynolds (41) sorgte vor Kurzem schon einmal für bissige Kommentare im Netz. Für die Kombination aus zwei Samtblazern, die sie übereinander trug, gab es von den Fans einen Daumen nach unten. Es wird auch gemunkelt, ihre Kleiderwahl sei aus einem bestimmten Grund in letzter Zeit so eigenwillig – um auf ihren neuen Film "A Simple Favor" aufmerksam zu machen, der ab Mitte September in den amerikanischen Kinos läuft.

Splash News US-Schauspielerin Blake Lively

WENN Musiklegende Elvis Presley

Edward Opi / SplashNews.com "Gossip Girl"-Star Blake Lively

