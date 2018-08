Da hat es Kris Jenner (62) mit der Mutterliebe wohl etwas übertrieben! Für ihre Tochter Khloe Kardashian (34) tischte sie in deren Schwangerschaft nämlich ganz schön ordentlich auf. Eine riesige Portion Nudeln hier, mehrere Packungen Donuts da – doch nicht etwa, weil die Mutter in spe von irgendwelchen Heißhunger-Attacken geplagt wurde: Angeblich wollte die 62-Jährige, dass Khloe 35 Kilo zunimmt.

Das zumindest erzählt Khloe in einem kurzen Teaser zu einer Keeping up with the Kardashians-Folge ihrer Frauenärztin. Und tatsächlich, in dem Clip, der noch vor der Geburt der kleinen True Thompson gedreht wurde, sieht man, wie Mutter und Tochter über das Thema Ernährung diskutieren. Momager Kris taucht mit acht Dutzend Donuts bei Kims (37) kleiner Schwester auf, die ziemlich geschockt auf die süße Überraschung reagiert. Doch ihre Mutter versucht sie zu überzeugen: "Denk daran, ich habe sechs Kinder. Und ich sah niemals besser aus, als nach meinem vierten. Ich habe zugenommen, abgenommen, zugenommen, abgenommen und hatte die beste Zeit meines Lebens!", versichert sie Khloe.

Die jedoch möchte süßigkeitentechnisch nicht in die Fußstapfen ihrer Mutter treten: "Das bin nicht ich. Das ist einfach nur ekelhaft!" Khloe ist der Meinung, Kris habe eine veraltete Vorstellung vom Schwanger-Sein, bei der Khloe nur auf dem Sofa sitzen und essen solle: "Wenn ich nicht die gleichen Erfahrungen mache wie meine Mama, denkt sie, mit mir ist etwas nicht in Ordnung – das haut mich einfach um!"

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Kris Jenner und Khloe Kardashian bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, amerikanischer Reality-TV-Star

Jerod Harris/Getty Images for Airbnb Kris Jenner bei John Legends Launch Party

