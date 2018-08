Wie geht Yeliz Koc (24) mit dem öffentlichen Geständnis ihres Freundes um? Eigentlich sind Ex-Affären wohl eher ein rotes Tuch in den meisten Beziehungen. Bei Johannes Haller (30) und seiner Yeliz scheint das nicht der Fall zu sein: Der Ex-Bachelorette-Boy packte live im Promi Big Brother-Container über seinen Flirt mit Reality-Star Chethrin Schulze (25) aus – und seine Liebste dürfte sich das von der Couch aus angeschaut haben. Aber ist diese öffentliche Bekanntgabe wirklich kein Problem für die schöne Brünette? Die TV-Darsteller Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24), die gut mit dem Paar befreundet sind, verrieten nun, wie Yeliz Johannes' Plauderlaune tatsächlich findet!

Nik rechtfertigte die Aktion seines Bachelorette-Kumpels Johannes: "Er musste das Thema anschneiden, weil viele Leute haben es damals gesehen, es gab Insta-Storys, der Kontakt ist nicht zu leugnen gewesen und so wie er das gemacht hat, passt das alles." Er glaube, dass Yeliz von der Affäre zwischen ihrem Johannes und Cethrin schon vor dem Geständnis im BB-Container gewusst habe. "Es wurde ja schon spekuliert, dass Chethrin dabei sein könnte (in der "Big Brother"-Sendung, Anm. d. Red.). [...] Ich glaube, Johannes ist Ehrenmann genug, um zu sagen: 'So war das damals' – und Yeliz kommt damit klar!" Ex-Bachelor-Sternchen Jessi vermutete sogar, dass ihre Kuppelshow-Kollegin das Geständnis positiv aufnahm: "Ich glaube, Yeliz findet es auch gut, dass es einfach mal raus ist."

Ende vergangenen Jahres hatte es bereits Spekulationen über eine Romanze zwischen den beiden Reality-Stars Johannes und Cethrin gegeben. Grund dafür waren unter anderem gemeinsame Schnappschüsse, die via Social Media veröffentlicht wurden. Die Liason mit Cethrin soll laut Johannes allerdings nicht von langer Dauer gewesen sein.

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder beim Audi Ascott Rennen in Hannover

Instagram / Johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc, deutsche Kuppelshow-Kandidaten

SAT.1 / Willi Weber Chethrin Schulze vor ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

