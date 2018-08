Sie ist in der aktuellen Staffel die Bachelorette: Masterstudentin Nadine Klein (32). Nach ihrer erfolglosen Teilnahme bei Der Bachelor mit Daniel Völz (33) Anfang des Jahres hat die schöne Wahlberlinerin nun zum zweiten Mal die Chance, im TV nach ihrer großen Liebe zu suchen. Unter 20 Singlemännern versucht sie seit mehreren Wochen, ihren Mister Right zu finden. Keine leichte Aufgabe bei der großen Auswahl – und dann ist da noch die Kritik der Show-Kandidaten. Der Vorwurf: Die Rosenkavalierin habe zu wenig Interesse an ihnen. Macht Nadine ihren Job als Bachelorette etwa nicht richtig?

Einige Rosenjäger hatten sich das Flirtformat etwas anders vorgestellt. In den vergangenen Wochen machten sie immer wieder deutlich, dass die ausgebildete Musical-Darstellerin zu wenig Einsatz zeige. Entspricht dies den Tatsachen? Nadines gute Freundin und Ex-Bachelor-Mitstreiterin Jessica Neufeld (24) bezog im Promiflash-Gespräch Stellung zu den Vorwürfen: "Ich fand die Kritik echt unfair, weil sie hat am Anfang einfach die Ruhe bewahrt und beobachtet, wie die Männer sich machen."

Inzwischen ist Nadine allerdings aus ihrer Defensiv-Haltung herausgekommen: Es wurde geknutscht, ein erstes Übernachtungsdate ging über die Bühne und sie hat mittlerweile härte Entscheidungen getroffen. Eine Entwicklung, die auch YouTuberin Jessi sieht: "Jetzt ist sie ja offener geworden und mehr aus sich herausgegangen!" Für die Partnerin von Reality-TV-Darsteller Niklas Schröder (29) steht deshalb fest: Nadine macht einen tollen Job als Bachelorette. Seht ihr das genauso? Stimmt ab!

MG RTL D / Frank Irlenborn "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, Maxime Herbord und Nadine Klein (v.l.), ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatinnen

Instagram / Jessiicooper Jessica Neufeld, "Der Bachelor"-Kandidatin 2018

