Hinter Sabia Boulahrouz (40) liegen harte Schicksalsjahre! Nicht nur zehrte der öffentlich ausgetragene Mega-Streit mit ihrer ehemaligen besten Freundin Sylvie Meis (40) an dem TV-Star mit niederländischen Wurzeln – auch Fehlgeburten und die dramatische Trennung von ihrem Ex Rafael van der Vaart (35) überschatteten das Leben des Models drastisch. Mittlerweile hat Sabia die düstere Zeit zwar hinter sich gelassen, gewährt im Interview mit Promiflash aber einen Einblick in ihr Seelenleben und zieht Bilanz: Ihre Kinder haben ihr über die schreckliche Phase hinweggeholfen.

Die 40-Jährige ist eine echte Kämpfernatur – und daran sind ihre Sprösslinge Amaya und Daamin keinesfalls unbeteiligt. Gegenüber Promiflash verriet sie, dass Aufgeben für sie nie eine Option gewesen sei. "Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, die mich jeden Tag brauchen. Die haben wirklich einen Großteil des Schmerzes aufgefangen", enthüllte sie. Obwohl sie in manchen Momenten durch die Hölle gegangen sei, haben die beiden ihr immer wieder Kraft eingeflößt, die sie gebraucht habe. "Ich musste funktionieren und machen, sodass ich alles andere verdrängen konnte oder nach hinten geschoben habe, sodass es zweitrangig wurde, weil meine Kinder das Wichtigste sind", plauderte sie weiter aus.

Deshalb sei die gemeinsame Zeit mir ihren Schätzen das Allerheiligste. Die Vollblutmami genieße vor allem die sechs Wochen langen Sommerferien ihrer Kleinen, mit denen sie am liebsten Urlaub mache. "Reisen ist immer etwas Tolles, vor allem, wenn ich meine Kinder mitnehmen kann", schwärmte die brünette Beauty.

VI Images via Getty Images Sylvie Meis und Sabia Boulahrouz im Jahr 2013

Getty Images Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart bei der "We Will Rock You"-Premiere in Hamburg

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz auf Sylt

