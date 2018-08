Hängt Umut Kekilli (34) noch an seiner Ex Natascha Ochsenknecht (54)? Acht Jahre lang waren der einstige Fußballer und das Model ein Paar. Doch im Dezember 2017 scheiterte ihre Beziehung: Der Sportler ging der Blondine mehrmals fremd. Bereut er seine Untreue jetzt etwa? Ein aktuelles Gespräch im Promi Big Brother-Haus deutet jedenfalls ganz darauf hin, dass der Kicker noch immer an seiner Ex hängt!

Erotik-YouTube-Star Katja Krasavice (22) hatte im TV-Container offenbar ein Auge auf Umut geworfen. Bei Promi Big Brother – Die Late Night Show erklärte sie ihrer BFF Chethrin Schulze (25) nun jedoch, dass es da offenbar ein kleines Problemchen gebe: "Ich würde schon Umut nehmen, aber das geht ja nicht! Der hat ja eine und dann ist das voll langweilig", klagte sie der Mitbewohnerin ihr Leid. Als die Love Island-Beauty ihr daraufhin entgegnete, dass Umuts letzte Beziehung gescheitert sei, war Katja verwirrt: "Aber der redet die ganze Zeit von der", stellte sie verblüfft fest.

Da die Ladys in dem Gespräch keine konkreten Namen nannten, kann der Zuschauer lediglich spekulieren, über welche Dame Umut in der Promi-WG wohl ununterbrochen spricht. Sollte es sich tatsächlich um Natascha handeln, stehen die Chancen des 34-Jährigen auf eine Versöhnung nicht gerade gut. So machte seine Verflossene bereits vor einigen Monaten deutlich, dass sie mit der gescheiterten Beziehung abgeschlossen habe."Die Trennung war nichts, was mir nachhängt. Ich hab nicht gedacht: 'Och Leute, ich muss jetzt mal abtauchen'. Es war eher eine Befreiung", sagte sie in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte.

Patrick Hoffmann/WENN.com Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht im November 2015

Promi Big Brother, Sat. 1 Katja Krasavice und Chethrin Schulze im "Promi Big Brother"-Haus

AEDT/WENN.com Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli bei der Premiere von "The First Avenger - Civil War"

