Es sind die wohl nervenaufreibendsten Events der gesamten Bachelorette-Staffel: die Homedates. Doch welche Rosenlady ging bei den Verabredungen mehr ran? Am vergangenen Mittwoch flimmerte das RTL-Kuppelformat wieder über die TV-Bildschirme – und Singlelady Nadine Klein (32) durfte die Familien ihrer Rosenboys kennenlernen. Doch dabei blieb es nicht: Nach dem Kaffeeklatsch mit Mama und Papa wurde ordentlich geknutscht! Das kannten die Zuschauer schon aus der vergangenen Staffel mit Jessica Paszka (28). Doch welche Schnittblumen-Königin setzte ihre Lippen mehr ein: Nadine oder Jessi?

Nachdem Nadine schon in den vorherigen Wochen Alexander Hindersmann und Daniel Lott geküsst hatte, verwunderte ihr erneuter Kuschelkurs mit den beiden Kandidaten nicht. Maxim Sachraj (29) hingegen hatte die Berlinerin in früheren Bachelorette-Folgen abblitzen lassen, beim Homedate ließ sie ihn schließlich doch ran. Und auch Filip Pavlovic durfte trotz Kinderzimmer-Romantik mal an der Studentin knabbern. Vier Homedates und vier Knutschereien – schlägt Nadine damit die Statistik von ihrer Vorgängerin Jessi?

Ganz eindeutig: Ja. Denn die eigentlich eher draufgängerische Rheinländerin Jessi zeigte als Bachelorette ihre schüchterne Seite: Nur zwei Männer durften die Lippen der 28-Jährigen berühren, Promi Big Brother-Liebling Johannes Haller (30) und Show-Gewinner David Friedrich (28).

