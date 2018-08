Wird diese hübsche junge Dame wirklich schon 26 Jahre alt? Mit diesem Schnappschuss läutete jetzt ein ehemaliges Deutschland sucht den Superstar-Sternchen seinen Geburtstag ein. Aber so unschuldig und hellblond wie damals sieht das TV-Gesicht heute nicht mehr aus. Das kleine Mädchen, das genüsslich ihre Kerzen auf einer B-Day-Torte auspustet, ist doch tatsächlich Kim Gloss (26)! Und, wer hätte sie erkannt?

In ihrer Instagram-Story postete Kim rechtzeitig zu ihrem Ehrentag den Geburtstags-Throwback. Ins Rampenlicht rückte die Influecerin aber erst einige Jahre nach dem Schnappschuss: 2010 schaffte es die Sängerin bis in die DSDS-Mottoshows und am Ende sogar auf den vierten Platz! In Erinnerung blieb die freche Hamburgerin aber vor allem wegen ihrer auffallenden Make-up-Looks, kombiniert mit einer fast pechschwarzen Mähne. Vom süßen blonden Mädchen war damals schon nicht mehr viel übrig.

Mittlerweile hat Kim noch einmal ihren Look verändert: Inzwischen steht die Beauty-Vloggerin auf dezentere Schminkfarben und auch ihre Haare trägt sie wieder deutlich heller. Und wer weiß: Vielleicht kehrt die Ex-Dschungelcamperin ja doch noch irgendwann zu ihren Wurzeln zurück – und wird wieder so blond wie in ihrer Kindheit!

WENN.com Kim Gloss bei DSDS im Jahr 2010

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, deutsche Influencerin

Instagram / Kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

