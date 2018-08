Was für eine wunderschöne werdende Mama! Im April ließ Denise Kappès (28) die Bombe platzen: Sie und Pascal erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Von dem Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist die Ex-Bachelor-Kandidatin zwar mittlerweile getrennt, aber die Freude auf ihr kleines Wunder ist dadurch kein bisschen getrübt. Immer wieder teilt sie Schwanger-Schnappschüsse mit ihrer Community. Ihr aktuelles Foto sorgt jetzt für Schnappatmung bei ihren Fans: Denise zeigt ihren Babybauch komplett hüllenfrei!

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sich die Bald-Mami nun komplett nackt und setzte ihre immer runder werdende Körpermitte damit perfekt in Szene. Neben dem tollen Foto hatte Denise aber auch eine wichtige Message für ihre Follower: "Mein Motto: Wir sollten niemals versuchen, irgendeinem Ideal zu entsprechen. Und vor allem ist es mir egal, was andere über mich denken." Die Powerfrau findet: Niemand solle sich für irgendetwas schämen oder verstecken – auch wenn sie sich auch zuerst über ihre extra Pfündchen erschrocken habe. "Aber das gehört zu einer Schwangerschaft dazu. Ich stehe auf meine Rundungen", freute sich die Influencerin stolz. Mittlerweile habe sie rund acht Kilo zugenommen.

Ob sie sich trotzdem etwas Sorgen um ihren Körper nach der Geburt macht, hat Denise bereits im Juni, als sie noch in der 22. Schwangerschaftswoche war, im Promiflash-Interview verraten. "Jede Frau, die sagt, sie macht sich so gar keine Gedanken über ihre Figur während oder nach der Schwangerschaft, glaube ich, schwindelt so ein bisschen", erzählte sie im Gespräch. Für die 28-Jährige steht aber fest: Das Wohl ihres Babys steht immer an erster Stelle.

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, Social-Media-Star

AEDT/Wenn.com Denise Kappès beim "Travel the world mit TK Maxx"-Event in Berlin

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Kuppelshow-Kandidatin

