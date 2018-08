Dieter Thomas Heck (✝80) ist tot. Er starb am gestrigen Donnerstag im Alter von 80 Jahren. Die in Flensburg geborene TV-Größe moderierte von 1969 bis 1984 die "ZDF-Hitparade" und ging damit in die deutsche Fernsehgeschichte ein. Die traurige Botschaft teilte Medienanwalt Christian Schertz am Freitagabend im Namen seiner Familie in Berlin mit, wie Bild berichtet.

