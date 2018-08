Jetzt teilt auch Ariana Grande (25) gegen Travis Scott (26) aus! Der Rapper konnte sich gerade mit seinem Album "Astroworld" an die Spitze der Charts setzen und verdrängte damit keine Geringere als Nicki Minaj (35) von der Nummer 1. Die Rapqueen ist sich derweil sicher, dass Travis Erfolg nicht musikalisch zu begründen sei, sondern dass der 26-Jährige seine berühmte Partnerin Kylie Jenner (21) und seine Tochter für Promo-Zwecke ausgenutzt habe. Via Social Media gab es daraufhin einen heftigen Schlagabtausch zwischen den beiden Hip-Hop-Größen. Und in den Zoff mischt sich jetzt auch Nickis Busenfreundin Ariana ein!

Bei einer Pre-Listening-Party zu ihrer bald erscheinenden Platte "Sweetener" konnte sich Ari einen Seitenhieb gegen Stormis Papa nicht verkneifen. Auf das Versprechen ihres Managers, ihr Album würde sofort an die Spitze der Hitparaden klettern, räumte die 25-Jährige laut Hollywood Life ein: "Bis dahin sind es noch drei Tage, wer weiß, was Travis bis dahin noch anstellen wird!"

Kein Wunder, dass sich Ari auf die Seite von Nicki schlägt, denn neben einer Freundschaft verbindet die beiden Frauen auch gemeinsame Musik. In der Vergangenheit gab es einige sehr erfolgreiche Features der zwei, zuletzt den Reggae-Pop-Song "Side to Side". Das dazugehörige Video brachte ihnen bei den MTV Video Music Awards im vergangenen Jahr eine Nominierung für die Kategorie "Beste Choreografie" ein.

Instagram / Kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner

Theo Wargo/Getty Images for Huffington Post Ariana Grande bei der Met Gala 2018

Instagram / Arianagrande Ariana Grande und Nicki Minaj

