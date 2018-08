Vor wenigen Tagen verkündete Robin Thicke (41), mit seiner Liebsten April Love Geary (23) schon das zweite Kind zu erwarten. Erst im Februar hatte das Model ihr erstes Töchterchen Mia zur Welt gebracht, nun ist sie schon mit Baby Nummer zwei im dritten Monat schwanger! Ihren Fans ermöglichte April nun, ihr auf einem ihrer Social-Media-Accounts Fragen zu stellen. Und dabei offenbarte die Partnerin des "Blurred Lines"-Interpreten völlig überraschend: Sie hat bereits ein Fehlgeburt erlitten!

In ihrer Instagram-Story stellte eine Followerin der schwangeren April eine Frage zum Thema Abort: "Hast du Angst vor einer Fehlgeburt?" Die 23-Jährige hatte darauf eine ziemlich schockierende Antwort: "Ich hatte eine, bevor ich Mia geboren habe. Aber ich habe jetzt keine Angst. Sich Sorgen zu machen oder sich deswegen jetzt zu stressen, ist nicht gut für das Baby. Manche Dinge passieren im Leben, wir können nicht alles kontrollieren." Mit ihrem Nachwuchs, der aktuell in ihrem Bauch heranwächst, scheint also zum Glück alles in Ordnung zu sein!

Die zweite Schwangerschaft war übrigens so gar nicht geplant, wie April in der virtuellen Fragestunden außerdem offenbarte. Als sie wieder angefangen habe, die Pille zu nehmen, wäre sie eines Morgens wieder mit Übelkeit erwacht. Zu diesem Zeitpunkt sei sie längst wieder in froher Erwartung gewesen! Ihre Reaktion auf das weitere Babyglück fiel deswegen auch sehr überrascht aus: "Ich habe mich erst krumm gelacht und mich dann bei dem Gedanken daran ziemlich gefreut, wie nah sich Baby Nummer zwei und Mia altersmäßig sein werden."

Instagram / robinthicke April Love Geary und ihre Tochter Mia

YANN COATSALIOU/AFP/Getty Images April Love Geary und Robin Thicke

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke mit ihrer Tochter Mia

