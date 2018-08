Es wird spannend für alle GZSZ-Fans! Erik (Patrick Heinrich, 33) erscheint nach der Schießerei auf Mallorca und seinem dramatischen Sturz in die Fluten wieder auf der Bildfläche. Anlass seines Comebacks ist der Gerichtsprozess seiner Exfrau Shirin (Gamze Senol), bei dem sie sich für ihre Beteiligung an dem gemeinsamen Bankraub verantworten muss. Aber was erwartet die Zuschauer nun angesichts dieser Rückkehr? Seriendarsteller Patrick verriet erste Details zum Dreh und der weiteren Story.

"Erik kann und will unter keinen Umständen die neue Realität – mit Shirin und John als liebendes Paar – akzeptieren. Er wird kämpfen, ganz klar", stellte der 33-Jährige im RTL-Interview klar. Zwar säße er aktuell hinter Gittern, doch für seine Rache an den beiden würde er äußerst kreativ werden. "Auch wenn Erik in sicherer Verwahrung ist, würde mir an Johns Stelle schon sehr Bange sein, in der gleichen Stadt zu leben wie der von Kränkung, Hass und Zorn durchtränkte Mann, dem sein ein und alles genommen wurde", erklärte Patrick weiter. Was das konkret bedeutet und wie weit Erik tatsächlich gehen wird, bleibt allerdings ein Geheimnis.

Während seine Figur dem Wiedersehen mit Shirin und ihrem neuen Freund John (gespielt von Felix von Jascheroff, 35) wohl eher mit gemischten Gefühlen entgegen blickt, freute sich Patrick riesig darüber, wieder am Set zu sein. "Besonders schön war es, wieder in dieser tollen Teamatmosphäre arbeiten zu können", erklärte er im Interview. Aber seine Auszeit habe sich ohnehin mehr wie ein Urlaub angefühlt. "Es war, als wäre ich nie weg gewesen", lachte der Schauspieler. Wieder in die Rolle des Bösewichts zu schlüpfen, habe ihm großen Spaß gemacht.

MG RTL D / Benjamin Kampehl Patrick Heinrich, Gamze Senol und Felix von Jascheroff bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Shirin (Gamze Senol) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

