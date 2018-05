Er war der große Star im GZSZ-Special auf Mallorca: Patrick Heinrich (33). Als krimineller Ehemann von Shirin (Gamze Senol) kam seine Rolle Erik im März in die Serie. Ein Banküberfall katapultierte den Mützenträger ganze acht Jahre ins Gefängnis. Als er endlich Freigang bekommt, nehmen seine Eifersuchtsattacken zu und Shirin entfernt sich immer mehr von ihm. Der Höhepunkt in der XXL-Folge: Er reist auf die Insel, nimmt Geiseln und greift zur Waffe! Für den Newcomer ist die Rolle eine große Ehre und seine Kollegen waren hin und weg von seinem Auftritt!

"Da muss ich ihm ein Riesen-Kompliment machen, weil er ist tatsächlich der erste Kollege in meinen 14 Jahren GZSZ, der kam, sofort funktioniert hat und gespielt hat wie eine Eins", schwärmte Schauspieler Jörn Schlönvoigt (31) gegenüber RTL im Rahmen der Preview des Balearen-Specials. Er spielt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den hilfsbereiten Arzt Philipp Höfer. Nicht nur Jörn will seinen neue Kollegen am Set nicht mehr missen: "Er hat uns alle komplett überzeugt und wir haben ihn in unser Herz geschlossen", erzählte der junge Papa.

Nach der Ausstrahlung der Episode in Spielfilmlänge war Patrick höchstpersönlich von den positiven Fan-Reaktionen geflasht: "Vielen Dank für so viel tolles Feedback. Wir freuen uns megamäßig, dass es euch so gefallen hat", jubelte er. Wie es jetzt mit seiner Rolle Erik weitergeht, bleibt vorerst ein Geheimnis – Fakt ist: Der Bad-Boy ist wieder im Gefängnis. Würdet ihr euch wünschen, dass Patrick noch lange bei GZSZ bleibt? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Sebastian Geyer Shirin (Gamze Senol) und Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

MG RTL D / Sebastian Geyer Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

MG RTL D / Benjamin Kampehl Patrick Heinrich, Gamze Senol und Felix von Jascheroff bei GZSZ

