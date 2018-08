Holla die Waldfee, bei GZSZ geht es in Liebesdingen mal wieder ordentlich zur Sache. Im Mittelpunkt der nächsten aufregenden Serien-Liebelei – Neu-Single Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) und Jonas (Felix van Deventer, 22), die offenbar überraschend in der Kiste landen. Nach der Fremdgeh-Aktion von Sophies Ex Leon Moreno (Daniel Fehlow, 43) ist die Affäre für sie wohl eine willkommene Ablenkung. Anstatt sich die Fans allerdings für ihren Serienliebling freuen, geht ihnen das Drehbuch, das eine Annäherung der beiden vorsieht, gehörig gegen den Strich.

Die User auf Facebook konnten ihren Augen kaum glauben, als der Sender die ersten Schnappschüsse der skurrilen Li­ai­son veröffentlichte. Ein besonderer Dorn im Auge: der Altersunterschied der angeblichen Turteltauben. "So besoffen könnte ich gar nicht sein, um mir aus diesem Milchbubi einen Mann zu saufen", "Das passt ja vorne und hinten nicht. Jonas mag ja jetzt schon 20 sein, aber er verhält sich immer noch wie ein pubertierendes Bübchen und das zieht die Erwachsene, mitten im Leben stehende Frau doch niemals an" und "Das Riesenbaby und eine echte Frau, ja genau, ist klar", machten sich die Fans prompt über die Romanze lustig.

Laut einer Umfrage (Stand: 27. August – 16:48 Uhr) lehnen auch die Promiflash-Leser eine Verbindung der beiden Seriencharaktere vehement ab. Für satte 81,8 Prozent (6.442 Votes) geht dieses Verhältnis überhaupt nicht in Ordnung. Allein 1.435 User (18, 2 Prozent) geben dem schnack­selnden Duo eine Chance.

