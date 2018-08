Hält sich Pete Davidson (24) etwa für nicht gut genug für Ariana Grande (25)? Der US-Comedian ist mit dem Popstar nicht nur megahappy, sondern sogar bereits verlobt – die Frage aller Fragen hatte er Ari im Mai nach nicht einmal einem Monat Beziehung gestellt. Dass die umschwärmte Sängerin ihn heiraten will, kann Pete selbst offenbar kaum glauben: Er fürchtet, dass seine Verlobte ihre Meinung noch ändern und ihn abservieren könnte!

Auch wenn die "God Is A Woman"-Interpretin nach wenigen Wochen sicher war, dass Pete der Mann fürs Leben sei, scheint der 24-Jährige manchmal noch daran zu zweifeln, dass er wirklich zu seiner Ari passt. "Ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie blind ist oder sich den Kopf derbe angestoßen hat. Irgendetwas wird passieren und dann wird sie sagen: 'Was zum Teufel macht dieses Ding hier?'", sagte er im Gespräch mit Variety. Gerade sei aber alles perfekt zwischen den Turteltauben – dass Ariana ihre Verlobung platzen lassen könnte, steht momentan wohl kaum zur Debatte.

Immerhin kann die Sängerin auch gar nicht aufhören, von ihrem Partner und der anstehenden Hochzeitsfeier zu schwärmen. Allein die Vorbereitungen machen ihr unglaublichen Spaß, wie Ariana kürzlich in einer Morning Show erzählte: "Ich arbeite so viel, da habe ich noch nie so viel Zeit darauf verwendet, etwas zu planen, das so persönlich ist, das meine Seele und mein Herz so nährt. Ich könnte heulen, ich bin so aufgeregt!" Da sollte sich Pete doch wohl keine Sorgen machen müssen, oder? Könnt ihr ihn verstehen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

