Großer Schock im Hause Katzenberger! Der Großvater von Reality-TV-Queen Daniela Katzenberger (31) ist offenbar im Alter von 75 Jahren verstorben. Für die Kultblondine dürfte die Nachricht vom Tod des rüstigen Rentners ein echter Schlag gewesen sein. Schließlich war ihr Opa Gernot immer ein enger Vertrauter, der auch im hohen Alter noch für den einen oder anderen Spaß zu haben war. Die Gedanken des Senioren sollen bis zum Schluss seiner Daniela gegolten haben.

Wie das Magazin Closer jetzt berichtet, soll sich Gernot wegen seines Gesundheitszustandes seit Längerem in ärztlicher Behandlung befunden haben. Trotz seiner schlechten Verfassung soll er mit dem Personal im Krankenhaus noch viel gescherzt haben und guter Dinge gewesen sein. Den Krankenschwestern habe er sogar eine Autogrammstunde mit Daniela versprochen. Am Ende hätten die Ärzte aber nichts mehr für den 75-Jährigen tun können. Todesursächlich soll Wasser in der Lunge gewesen sein.

An die Öffentlichkeit geht die Katze mit dieser Nachricht allerdings nicht. Auf ihren Social-Media-Accounts hüllt sie sich zu einem Ableben ihres Opas in Schweigen. Ihre Mutter Iris Klein (51) hingegen erinnerte am Dienstag mit einem Facebook-Post an ihren eigenen Vater: "Heute wäre dein 76. Geburtstag gewesen. Feier schön im Himmel, Papa."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, deutscher TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, August 2018

Promiflash Iris Klein



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de