Normalerweise zeigt Gwyneth Paltrow (45) ihren Nachwuchs fast nie! Die Beauty bekam ihre zwei Kinder Apple (14) und Moses (12) von Ex-Mann und Coldplay-Sänger Chris Martin (41), mit dem sie von 2003 bis 2016 verheiratet war. Viele Fans rätselten in den letzten Jahren, welchem prominenten Elternteil die Geschwister wohl ähnlicher sehen, da nur wenige Bilder von ihnen im Umlauf sind. Dieser Schnappschuss sorgte nun für etwas mehr Klarheit: Gwyneth postete jetzt seit Langem mal wieder ein Foto von ihren Kids!

Die seltene Momentaufnahme veröffentlichte die Zweifachmama am Montag via Instagram. Apple und Moses posieren darauf entspannt in einem supergrünen Garten. Obwohl das Bild aus einiger Entfernung aufgenommen wurde, lassen sich die Gesichtszüge von Chris' und Gwyneths Sprösslingen erahnen – ihre Follower sind sich in den Kommentaren jedenfalls ziemlich einig, wer nach wem kommt: "Apple sieht aus wie du, Gwyn und Moses wie sein Dad!" , "Wow, eure Kinder sind echt jüngere Versionen von euch!".

Die User staunten ebenfalls nicht schlecht, wie groß Apple bereits ist: "Wahnsinn, wo will sie denn noch hinwachsen? Wenn sie so weitermacht, kann deine Tochter später auch modeln", schrieb einer der User. Gwyneths Tochter ist schon 14 Jahre alt – passend dazu postete ihre Mutter kürzlich ein hübsches Throwback-Pic von ihrer Schwangerschaft.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Chris Martins Kinder Apple und Moses, 2018

Instagram / gwynethpaltrow Coldplay-Sänger Chris Martin mit seinen Kindern Moses und Apple, 2018

Instagram / gwynethpaltrow Schwangerschafts-Schnappschuss von Gwyneth Paltrow

