Kylie Jenner (21) ist frisurentechnisch immer eine Überraschung wert. Noch bis vor Kurzem trug die frischgebackene Mama einen schulterlangen, blonden Bob. Bereits des Öfteren probierte die Freundin von Travis Scott (26) die wildesten Haarkreationen aus – von pinkfarbenen, über platinblonden bis hin zu blauen Haaren war schon alles dabei. Jetzt überraschte die Neu-Mami ihre Supporter mit einer erneuten Veränderung: Kylie präsentierte sich nun mit einer waschechten Barbiemähne!

Via Instagram teilte die 21-Jährige diese Transformation mit ihren Fans. Gleich auf mehreren Schnappschüssen posierte die Make-up-Mogulin in ihrem neuen Look – ihre Community bekam davon offensichtlich nicht genug. "Ich liebe diesen Look", "Du rockst diesen Hairstyle" oder "Ich liebe das Blond an dir", lauteten nur drei Kommentare entzückter Follower. Andere Follower sahen hingegen eine extreme Ähnlichkeit zu ihrer älteren Schwester Khloé (34) oder der berühmten Barbiepuppe.

Nur kurz nach der Geburt ihrer kleinen Stormi bewies das Reality-Sternchen einmal mehr, dass es keine langweilige Mami ist. Mit einer neonpinkfarbenen Frise setzte Kylie ihre Haarexperimente auf ein neues Level. Sie selbst schrieb damals unter ihrem Insta-Post: "Ich bin keine gewöhnliche Mama, ich bin eine coole Mama!" Welchen Look findet ihr von der Jungunternehmerin am schönsten? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Make-up-Mogulin Kylie Jenner, August 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Jungunternehmerin

