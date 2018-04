Kylie Jenner (20) hat keinen Bock auf eine langweilige Mama-Frise! Der Reality-Star liebt es, mit ausgefallenen, meist neonfarbenen Perücken seinen Look zu verändern. Von den knallbunten Strähnen nahm die TV-Bekanntheit in letzter Zeit aber eher Abstand – die frischgebackene Mami konzentrierte sich lieber auf die Versorgung ihrer Tochter Stormi Webster! Doch jetzt überrascht die Freundin von Travis Scott (25) endlich wieder mit einem neuen Haarexperiment – diesmal in Pink!

Auf Instagram setzt die Make-up-Unternehmerin ihre ausgefallene und leuchtende Haarpracht bestens in Szene. Mit einem gekonnten Schulterblick strahlt Kylie in die Kamera und beweist – sie ist die absolute Style-Queen! Und davon ist die Neu-Mutter auch sichtlich überzeugt. Unter ihr Bild postet die 20-Jährige: "Ich bin keine gewöhnliche Mama, ich bin eine coole Mama!" Dieser Meinung sind auch ihre Fans. Begeistert kommentieren die Kylie-Supporter nette Botschaften, wie "Du rockst die Haare, du heiße Mama" oder "Du bist einfach so perfekt und wunderhübsch!"

Ob sich Kylie das Kunsthaar für ihren Besuch beim diesjährigen Coachella-Festival aufgesetzt hat? Schon in den vergangenen Jahren zeigte sich das Kardashian-Jenner-Küken mit bunter Mähne auf dem Wüstengelände. Und wie ein aktuelles Social-Media-Pic der Fashion-Ikone andeutet, ist sie wahrscheinlich bereits im Privatjet mit Freundin Jordyn Woods (20) und Sis Kourtney Kardashian (38) auf dem Weg nach Kalifornien zum Konzert.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Kylie Jenner Jordyn Woods, Kourtney Kardashian und Kylie Jenner vor ihrem Privatjet

