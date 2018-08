Not macht erfinderisch! Evelyn Burdecki schwitzt regelmäßig für ihre Traumkurven im Fitnessstudio. Die Motivation lässt sich die Ex-Bachelor-Kandidatin so schnell nicht nehmen – auch eine vergessene Hose trübt die Stimmung der Blondine nicht. Sie funktionierte einfach ein Oberteil um, wie sie ihren Instagram-Fans in einer Story zeigte. "Wenn man seine Sporthose vergessen hat, nimmt man halt ein T-Shirt", kommentierte sie einen Clip, in dem sie ein rosanes Hemdchen als Beinkleid trägt.

