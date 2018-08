Diese Baggerversuche sorgten für ordentlich Wirbel! Vergangene Woche lernten sich Katja Krasavice (22) und Pascal Behrenbruch (33) im Promi Big Brother-Container besser kennen, als beide zusammen mit Daniel Völz (33) und Chethrin Schulze (26) in den Villa-Bereich umziehen durften. Bei einer wilden Whirlpool-Party zu viert verstanden sich das YouTube-Sternchen und der Sportstar richtig gut. Viele Zuschauer hatten allerdings den Eindruck, dass sich Katja an Pascal ranmacht – obwohl er vergeben ist und einen kleinen Sohn hat! Jetzt äußert sich erstmals die Blondine dazu.

Katja war am Mittwoch nach ihrem Auszug aus dem Haus bei Promi Big Brother – Die Late Night Show zu Gast. Die "Doggy"-Interpretin sieht sich selbst nicht als Schuldige im Flirt-Gate: "Der hat eine Frau und geiert mich trotzdem an. Finde ich aber nicht schlimm. Für mich war es okay", meinte Katja. Obwohl die Sängerin sich auf das vermeintliche Anbagger-Spiel eingelassen hat, sei Pascal nicht wirklich ihr Typ. Pragmatisch fügte die freizügige OP-Liebhaberin aber noch hinzu: "Für einmal geht's ja."

Die vermeintliche Turtelei mit Katja mündete für Pascal in einen ordentlichen Beziehungs-Beef. Nach seinem Exit rief der Athlet seine Freundin vor laufenden Kameras an. Die erteilte dem Reality-TV-Star auch gleich eine Standpauke, weil der 33-Jährige bei Katjas Anmachen kaum eine Abwehrhaltung an den Tag gelegt hatte.

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice und Pascal Behrenbruch bei "Promi Big Brother" an Tag 5

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTube-Star

Instagram / pasgojean Pascal Behrenbruch und seine Freundin



