Sie ist die absolute Blogger-Ikone – kein Wunder, dass die Hochzeit von Chiara Ferragni (31) da eine Party der Superlative war. Am Samstag heiratete die Italienerin den Rapper Fedez (28). Gemeinsam feierten die beiden mit Familie und Freunden ein rauschendes Fest. Auch modemäßig ging es heiß her. Chiara hatte gleich drei verschiedene Kleider für ihren großen Tag in petto. Da war eines bombastischer als das andere.

Die Fashionista wurde für ihre Trauung mit dem Musiker vom Modelabel Dior ausgestattet. Das ausladende Brautkleid in Schneeweiß wurde ihr auf den Leib geschneidert. Es bestand aus einem transparenten Spitzenbody, zu dem sie einen weiten Tüllrock trug. Für das Dinner gab es dann ebenfalls ein eigens für die 31-Jährige kreiertes Dress. Auf der champagnerfarbenen Robe wurden Textzeilen aus einem Lied eingenäht, das Fedez zur Verlobung für seine Liebste geschrieben hatte.

Für die wilde Party, für die sogar extra ein Jahrmarkt nur für die Hochzeitsgesellschaft aufgebaut wurde, wählte die junge Mutter dann ein kurzes Tutu-Kleid, welches auch mit Stickereien verziert war. Zudem gab es für den späteren Teil der Nacht flache Schuhe. Welches der drei Kleider gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und Fedez bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / carlomengucci Chiara Ferragni bei ihrem Hochzeitsdinner

Anzeige

Instagram / carlomengucci Chiara Ferragni bei ihrer Hochzeitsparty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de