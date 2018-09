Hat Ex-Bachelorette-Kandidat Rafi Rachek etwa gelogen? Der ehemalige Rosenanwärter schwärmte nach seinem freiwilligen Aus bei dem Dating-Format öffentlich von Sarah Lombardi (25). Das war aber noch nicht alles! Der Personal Trainer behauptete außerdem, dass er die Sängerin längst kennen und sogar mit ihr schreiben würde. Und was sagt die "Genau hier"-Interpretin dazu? Ihre Reaktion in einem Interview wird Rafi gar nicht gefallen!

Ihr Statement gegenüber Bild fiel eindeutig aus. Angesprochen auf den 28-jährigen Reality-Star antwortete sie knapp: "Den kenne ich gar nicht. Ich habe nicht mal die letzte 'Bachelorette'-Staffel gesehen", stellte sie klar. Seine Nummer habe sie ganz sicher auch nicht. "So ein Unsinn", lautete ihr abschließender Kommentar zu der Sache.

Warum sollte Sarah auch mit einem anderen Mann anbändeln? Schließlich ist die 25-Jährige momentan megaverliebt in ihren Schatz Roberto! Erst vor Kurzem schwärmte sie: "Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden. Er ist verständnisvoll und liebt mich so, wie ich bin. Er bringt mich zum Lachen und ist überhaupt nicht oberflächlich." Da hätte Rafi doch keine Chance, oder?

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek in Köln

WENN Sarah Lombardi auf Mallorca

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

