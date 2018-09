Ihr Stil wird immer eleganter! In den vergangenen Jahren machte Lady Gaga (32) eine wahre Style-Evolution durch. Vorbei sind die Zeiten von Fleischkleid und verrückten Maskierungen. Inzwischen ist die Sängerin richtig ladylike geworden und wirkt bei den Filmfestspielen von Venedig, die in diesen Tagen stattfinden, wie eine Grande Dame aus Hollywood. Möglicherweise liegt diese modische Verwandlung ja auch an ihrer Karriere-Umorientierung. Mittlerweile macht Lady Gaga nämlich immer mehr als Schauspielerin von sich reden.

Bei dem wichtigen Filmbranchen-Event in der italienischen Lagunenstadt stellte die Blondine jetzt ihren neuen Streifen "A Star Is Born" vor. In dem Musicaldrama spielt sie neben Bradley Cooper (43), der auch Regie führte, die Hauptrolle. Im Rahmen der Festspiele zeigte sich die 32-Jährige jetzt so elegant wie nie. In einem luxuriösen, cremefarbenen Ensemble wurde die "Poker Face"-Interpretin am Sonntag gesichtet. Mit schwarzen Accessoires setzte sie in ihrem Outfit einen scharfen Kontrast. Die rot geschminkten Lippen ließen Lady Gaga wie eine wahre Diva wirken.

In Deutschland soll "A Star Is Born" am 4. Oktober in die Kinos kommen. Fans von Stefani Germanotta, wie die Musikerin bürgerlich heißt, dürfen sich freuen. Der Film bekam bisher äußerst gute Kritiken und Lady Gaga wurde viel gelobt.

Splash News Lady Gaga bei den Filmfestspielen von Venedig 2018

Splash News Lady Gaga bei der "A Star Is Born"-Premiere

Kevin Winter/Getty Images Lady Gaga im berühmten Fleisch-Kleid bei den MTV Video Music Awards 2010

