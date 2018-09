Erst im April dieses Jahres verkündete Claire Danes (39) eine freudige Neuigkeit: Die Homeland-Darstellerin und ihr Mann Hugh Dancy (43) erwarten ihr zweites Kind. Vor gerade einmal einer Woche hieß das Paar seinen Nachwuchs willkommen und schwebt seitdem im völligen Babyglück. Nun präsentierte sich die Schauspielerin das erste Mal mit ihrem kleinen Wurm – Claire spazierte jetzt gemütlich mit dem Kinderwagen und ihrer Familie durch New York!

Wie Daily Mail berichtete, machte sich Familie Danes-Dancy am Sonntagnachmittag auf den Weg zu einer Hochzeit von Freunden. Paparazziaufnahmen zeigten die frischgebackene Mama superlässig in einem orangefarbenen Jumpsuit und schwarzen Schlappen. Auch Papa Hugh überzeugte mit einem stylishen Look aus kakifarbenem Jackett und Jeans. Ziemlich entspannt stellte der "Hannibal"-Darsteller seine Vaterqualitäten unter Beweis und schob den kleinen Mann im Babybuggy durch die Straßen.

Die Lovestory des Schauspielpaares liest sich wie aus einem Märchenbuch: 2006 lernten sich die beiden an einem Filmset kenne und lieben. Nur drei Jahre später folgte die heimliche Hochzeit in Frankreich. Ihr ganzes Glück krönten das Pärchen dann zum ersten Mal 2012 mit seinem Sohnemann Cyrus – der jetzt endlich ein Geschwisterchen bekommen hat.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy bei den CFDA Awards 2018

Anzeige

Ilya S. Savenok / Freier Fotograf / Getty Images Claire Danes, Schauspielerin

Anzeige

Ilya S. Savenok / Getty Images Hugh Dancy und Claire Danes

Anzeige

Glaubt ihr, dass Claire bald das Gesicht ihres Jüngsten zeigen wird? Mit Sicherheit! Ich denke nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de