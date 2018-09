Die Zuschauer müssen sich nun etwas früher von Grill den Profi verabschieden! In den vergangenen Monaten hatte das Kochformat mit zurückgehenden Zuschauerzahlen zu kämpfen. VOX entschied sich daher dafür, die TV-Reihe mit zwei Sommer-Specials zu beenden. Ursprünglich sollten allerdings noch drei Shows über die Bildschirme flimmern: Auf Promiflash-Anfrage verrät der Sender nun, warum der Kochwettbewerb schon früher aus dem Programm verschwindet!

Schweren Herzens entschieden sich die Verantwortlichen dazu, eine "Grill den Profi"-Sonderausgabe zu streichen. Der Entschluss resultierte aus einem Vorfall, der sich kurz vor den Dreharbeiten hinter den Kulissen abgespielt hatte: "Während des Publikumseinlasses zur Aufzeichnung des dritten 'Grill den Profi Sommer-Specials' am 21.7. kam es zu einem medizinischen Notfall im Publikum mit Todesfolge. Aufgrund dieses tragischen Vorfalls haben wir uns umgehend dazu entschieden, keine Unterhaltungssendung zu produzieren. Die Aufzeichnung der Sendung wurde auch nicht wiederholt", erklärt VOX gegenüber Promilfash.

Am 23. und 30. September können die Zuschauer nun noch einmal bei "Grill den Profi" mitfiebern. In der ersten Episode wird sich TV-Koch Roland Trettl (47) mit den Kochkünsten der prominenten Kandidaten Michael Schulte (28), Nikeata Thompson (38) und Schauspieler Ralf Möller (59) messen. Für das große Finale kehrt dann noch einmal Steffen Henssler (45) in die Kocharena zurück: Er wetzt im Kampf gegen Oliver Pocher (40), Evelyn Burdecki und Dennis aus Hürth seine Messer.

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Tim Mälzer bei "Grill den Profi"

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Ruth Moschner und Dennis aus Hürth bei "Grill den Profi"

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Ruth Moschner und Roland Trettl bei "Grill den Profi"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de