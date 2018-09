Sie begleitet ihren Sohn zu seinem ersten Schultag – im neuen Lernjahr! Vor rund zwölf Monaten ging es für Prinz George (5) zum allerersten Mal in die Schule. Zu dem besonderen Tag konnte eine aber nicht mitkommen: seine Mama Herzogin Kate (36). Die war damals mit seinem jüngeren Bruder Prinz Louis schwanger und musste das Bett hüten, statt ihren ältesten Sohnemann in die Obhut seiner Lehrerin zu geben. Das Verpasste holt die Liebste von Prinz William (36) jetzt aber nach: Kate lässt es sich nicht nehmen, George nach den Sommerferien in die Thomas's Batteresea School zu fahren.

Wie britische Medien, wie beispielsweise Express, berichten, soll die stolze Dreifach-Mama den Fünfjährigen am Donnerstag selbstständig in die Hallen der berühmten Londoner Privatschule bringen wollen. Alleine soll sie dabei aber nicht sein: Spekulationen zufolge soll William das Mutter-Sohn-Gespann begleiten wollen und George kurz vor dem Start ins neue Schuljahr so mit erfahrenen Worten motivieren.

Wie wichtig es der 36-Jährigen und ihrem Gatten ist, ihre Kinder so normal wie möglich zu erziehen und sie auch selbstständig zu ihren Terminen zu fahren, zeigte sich bereits vor wenigen Monaten. Nur einen Tag nach Louis' Geburt nahm sich die royale Fashion-Ikone die Zeit, ihren Erstgeborenen zum Unterricht zu bringen. Das sei schließlich eine Art Familientradition.

Kensington Palace Prinz William und Prinz George beim ersten Schultag

Richard Pohle / AFP /Getty Images Prinz George an seinem ersten Schultag in London

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinz William mit Charlotte und George, Herzogin Kate (r.) mit Prinz Louis

