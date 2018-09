Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) genießen ihr Elternglück in vollen Zügen – und das am liebsten ganz für sich und abseits der Öffentlichkeit. Bis heute ist nicht mal der Name des kleinen Sohnemanns bekannt, der im Mai das Licht der Welt erblickt hatte. Während sich die stolze Mama bislang mit Infos über den Nachwuchs und die Geburt zurückhielt, kommen nun immer mehr Details ans Licht. So plauderte sie nun sogar aus, wem ihr Sonnenschein ähnlich sieht.

Im Mami-Talk stand die Moderatorin Rede und Antwort – und ihr Knirps kommt weder nach ihr noch nach ihrem Gatten. "Die ersten Wochen hat er mich an meinen Vater und meinen Bruder erinnert. Mittlerweile erkenne ich meinen Schwiegerpapa Howard Carpendale am deutlichsten", erklärte sie im Gespräch mit Gala. Charakteristisch käme Mini-C allerdings nach ihr, das behauptet zumindest ihr Liebster Wayne. "Unser Sohn ist vollkommen entspannt und mit sich zufrieden, er kommt total nach seiner Mama", zitierte die Powerfrau ihren Liebsten im Interview.

Vielleicht hat das Paar ja Glück und das zweite Baby hat äußerlich mehr von ihnen geerbt. Doch kommt für die Turteltauben überhaupt noch weiterer Nachwuchs infrage? "Das kommt immer auf die Hormonlage an. Während der Geburt denkt man: nie wieder! Noch am gleichen Abend hab ich gesagt: Ich will noch eins", plauderte sie weiter aus.

Clemens Bilan/GettyImages Annemarie Carpendale mit Ehemann Wayne

Anzeige

WENN.com Howard Carpendale, Sänger

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de