Was für nervenaufreibende Stunden für den kleinen Milan und seine besorgte Mama Jenefer Riili. Der zwei Monate alte Knirps ist gerade geimpft worden und hatte ordentlich mit den fiesen Nebenwirkungen zu kämpfen. Als ob das nicht schon genug wäre, platzte kurz danach auch noch das große Hämangiom am Knie des Babys auf. Prompt ging es am späten Abend für das Mama-Sohn-Duo ins Krankenhaus, wo die Wunde von Ärzten versorgt wurde. Wie es dem Spross nun geht, verrät Jenefer via Social Media.

"Milan fühlt sich heute schon ein bisschen besser und hat bis jetzt zum Glück noch kein Fieber bekommen", berichtet die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Fans in ihrer Instagram-Story am Dienstag. Die Impfung hat den kleinen Kerl so mitgenommen, dass er nach den Spritzen den ganzen Tag verschlief. Kurz darauf kam es dann zum nächsten Schreck-Moment: Milan war mit einem handflächengroßen Blutschwamm am Beinchen zur Welt gekommen, der plötzlich aufging und zu bluten anfing. "Das mit dem Knie ist richtig blöd, das ist jetzt halt wieder offen und wir müssen das wieder verbinden und ich hoffe, dass es schnell verheilt, weil ich hab das Gefühl, dass es sehr stark blutet." Die Ärztin in der Notaufnahme habe aber Entwarnung gegeben und die offene Wunde wieder gut verbunden.

"Es war halt gestern ein bisschen blöd, weil alles zusammenkam, die Impfung, dann das Bein", erklärt die Schauspielerin weiter. Dementsprechend sei die Nacht auch sehr unruhig gewesen. Nun gönne sich die kleine Familie ganz viel Ruhe und Kuschelzeit, damit der Sonnenschein schnell wieder auf dem Damm ist.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Baby Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Darstellerin

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili mit ihrem Söhnchen Milan

